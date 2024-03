Pallavolo Serie C Ghizzani | è match-clou Asp Montelupo in casa

(Di sabato 16 marzo 2024) Grande attesa a Castelfiorentino per il big-che attende stasera la capolista del girone B diC regionale Cip-. Alle 21, infatti, le biancorosse saranno di scena al Pala Paoli di Signa contro Le Signe, formazione seconda in classifica con 34 punti a sole 3 lunghezze dalle valdelsane. Il risultato finale influenzerà sicuramente il resto del campionato. Se dovesse vincere, Castelfiorentino accumulerebbe un vantaggio forse decisivo per la corsa promozione; se invece dovessero vincere le padrone di, sarebbe tutto riaperto, magari con l’aggiunta della Timenet Empoli e della Blu Volley di Quarrata. A Signa arbitrerà Fabrizio Menicucci. Nello stesso raggruppamento l’Aspospita oggi alle 18 al PalaBitossi il Firenze Ovest, in una partita che non ha particolari motivi di lotta, ...

