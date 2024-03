Palermo | muore cadendo dalla barella dell' ambulanza che la stava riportando a casa

(Di sabato 16 marzo 2024) È mortamentrefacendo ritorno a. È successo a Termini Imerese, in provincia di, e la vittima avrebbe compiuto 88 anni a settembre. La Procura ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia dei parenti.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario oppure di un incidente. Sul corpo della donna potrebbe essere disposta l'autopsia.Continua a leggere (fanpage)

Anziana dimessa da ospedale cade dalla barella e muore, aperta inchiesta

Grave un 23enne a Palermo schiantatosi con l’auto contro una palma: Palermo – Un giovane di 23 anni è finito con l’auto contro una palma nella zona della via Oreto a Palermo. L’impatto è stato violentissimo. Automobilista estratto dall’auto Per estrarre ...newsicilia

