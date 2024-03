Palapa | la replica del Comune | Prima di fare investimenti bisogna conoscere le regole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) "Il signor Michele Taddiodi decidere di aprire il locale in centro, si è informato dellevigenti?". Severa risposta dell’amministrazione comunale dopo la protesta sollevata dal titolare delche ha motivato la scelta di vendere "visto che non c’è futuro nell’idea di turismo delcon l’impossibilità dimusica d’ambiente dopo mezzanotte e controlli continui di vigili e carabinieri". Taddio ha etichettato il paese come "luogo per vecchi dove viene azzerata la movida". "Come amministrazione – ribattono da palazzo – abbiamo sempre cercato di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze delle attività commerciali e dei nostri cittadini e ospiti. Taddio, con il suo locale, ha spesso deciso di andare oltre quelle che sono le norme dei regolamenti comunali ben sapendo che la ...