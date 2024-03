Pagelle slalom femminile Saalbach | Shiffrin infinita | Holtmann brilla | Dvornik che rimonta | sorriso Peterlini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024)FINALISabato 16 marzo MIKAELA10: vittoria numero 97 in carriera (152° podio), settima inin questa stagione. Chiude nel migliore dei modi la sua stagione (non correrà le prossime gare) con il 60° successo tra i rapid gates della sua epopea. Nonostante i postumi della caduta di Cortina, gestisce nella prima manche, quindi cambia marcia nel finale della seconda e va a vincere. Come sempre. MINA FUERST8.5: la norvegese è ottima nella seconda manche, recupera 6 posizioni e chiude con un ottimo secondo posto, superata solamente da Mikaela. Se avesse più continuità… ANNA SWENN LAON 6: media voto tra una prima manche impeccabile conclusa al comando e una seconda nella quale ha lasciato 74 ...