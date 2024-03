Pagelle Milano-Sanremo 2024 | a Pogacar è mancata esplosività | Sobrero rivelazione | Milan non era pronto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024)Jasper Philipsen, 10: dal 2016 non si arrivava in volata, anche se è stata decisamente ristretta, con appena 12 corridori. Questo la dice lunga su come il belga non sia un semplice sprinter, ma un uomo da classiche a tutti gli effetti. Il suo spunto veloce era di gran lunga il migliore tra i corridori rimasti a giocarsi la vittoria e non ha fallito. Michael Matthews, 9: a 33 anni stava per regalarsi la vittoria della carriera. Il suo nome veniva inserito tra gli outsider, anche se non con troppa convinzione. Ha trovato sulla sua strada il miglior velocista del momento, ma è un secondo posto di grande valore. Tadej, 6,5: ha cercato in tutti i modi di rendere la corsa durissima, mettendo la squadra davanti ed imponendo un ritmo forsennato tra Capi e ...