Pagelle gigante maschile Saalbach | Odermatt dice addio a tutti i record Meillard eccezionale | passo indietro per gli italiani

(Di sabato 16 marzo 2024)SCI ALPINOSabato 16 marzo LOIC, 9.5: dopo un anno e un mese c’è un vincitore diverso in, il coronamento di una parte di finale di stagione in cui ha sempre fatto tremare l’imbattibile (fino ad oggi) connazionale. È l’unico a rimanere attaccato anella prima manche, poi nella seconda non trova il feeling fino a metà pista, vede ridursi quasi del tutto il suo vantaggio, salvo poi tornare a fare quello che ha fatto in mattinata e imporsi in maniera netta, con 71 centesimi di margine sul secondo classificato. Perè la quarta vittoria in carriera sul massimo circuito itinerante, la seconda tra le porte larghe. JOAN VERDU, 9: inizia la stagione come la finisce, ossia con un podio. E sono ...