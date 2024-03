Padri separati in piazza a San Giovanni | Emergenza sociale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 16 marzo 2024)protestano a Sanper rivendicare i "diritti negati" ai loro figli. Una marcia che si ripete ogni anno, nota come "Daddy's Pride", arrivata alla sua 25esima edizione, organizzata dall'associazione "Figli Negati" che si batte da almeno due decenni nel rivendicare il principio alla bigenitorialita', un diritto introdotto in Italia con la Legge 54 del 2006 (affido condiviso). "Un legge che esiste da 18 anni, che resta ad oggi del tutto disattesa da gran parte dei Tribunali d'Italia, compreso quello di Roma", scrivono in una nota. Per queste ragioni, proprio oggi nella Capitale, centinaia di, a soli tre giorni di distanza dalla festa del papà, si sono dati appuntamento inSandalle ore 14 fino alle 17.30, per rivendicare una situazione di ...