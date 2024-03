(Di sabato 16 marzo 2024) A partire da oggi,– A Newsu PC e console e per l’occasione ne è stato divulgato ildi: vediamolo insieme La storia del franchise diè quantomai sfortunata, ma interessante da seguire. Nasce nel 1999 su PC e si pone, a tutti gli effetti, come uno dei primi videogiochi open world della storia. Poi, il silenzio. Il secondo capitolo sarebbe dovuto uscire su PlayStation 2, ma non vide più la luce. Successivamente, nel 2017, arrivò: Second Contact (di cui vi abbiamo parlato in una recensione ai tempi, cliccate qui!) remake non proprio riuscitissimo dell’originale sbarcato su PS4, PC e Xbox One sviluppato da Appeal e pubblicato da Bigben Interactive. Arriviamo dunque ad oggi, quando il sequel “ufficiale” ...

Outcast – A New Beginning è ora disponibile, ecco il trailer di lancio!

A partire da oggi, Outcast - A New Beginning è disponibile su PC e console e per l'occasione ne è stato divulgato il trailer di lancio.tuttotek

A24 Music Releases 'Problemista (Original Score)' By Robert Ouyang Rusli: Robert Ouyang Rusli releases Problemista (Original Score), out today digitally and available on 2xLP gatefold vinyl via A24 Music. The rising New York film composer and acclaimed solo recording artist ...broadwayworld

Paramount + Mean Girls: The Musical is Everything You Wanted and more.: Paramount Pictures presents, a Broadway Video and Little Stranger production, MEAN GIRLS (2024), starring Angourie Rice, Reneé Rapp, Aulii Cravalho, Jaquel Spivey, Avantika, Bebe Wood, Christopher ...newstalkflorida