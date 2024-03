Ottana | bomba ad alto potenziale esplode all’ingresso del municipio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 16 marzo 2024) Un atto di violenza senza precedenti ha scosso la tranquilla comunità di: unaadè esplosa all’una di notte davanti al Comune, causando danni ingenti ma, fortunatamente, nessuna vittima. L’ordigno, collocato strategicamente al portone d’ingresso dell’edificio, ha provocato gravi danneggiamenti alla facciata, agli infissi e agli uffici del primo piano. Nonostante la gravità dell’atto, le verifiche hanno escluso problemi strutturali tali da rendere l’edificio inagibile. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e degli artificieri dei carabinieri, con il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi che ha raggiunto il luogo dell’esplosione in mattinata. L’area è stata prontamente transennata e messa in sicurezza. Il sindaco Franco Saba ha espresso il suo disappunto per l’accaduto, invitando ...