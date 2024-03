Ospiti Verissimo | puntata sabato 16 marzo | ex del Grande Fratello e di Amici 23 da Silvia Toffanin

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 16 marzo 2024) Questo weekend andrà in onda un nuovo doppio appuntamento coned i suoi. Si parte subito da16, dalle 16.30 su Canale 5 in compagnia di. Non ci resta che scoprire chi saranno i protagonisti di questo pomeriggio e le anticipazioni sulle loro interviste.162024 Tra glididi questo pomeriggio 16ci sarà l’artista Rose Villain, molto apprezzata per il suo talento e la sua energia, e la sua canzone di successo Click boom, presentata all’ultimo Festival di Sanremo 2024. Ci sarà poi un segmento dedicato al...