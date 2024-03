Oroscopo weekend | colpo di scena per questo segno zodiacale | arriva l’amore!

(Di sabato 16 marzo 2024)no interessanti novità per quanto riguarda l’del: i movimenti planetari promettono tanto amore, ma solo per un. Siamo vicini alle festività di Pasqua e qualcuno sta già organizzando un viaggio o un pranzo in famiglia, anche se le previsioni del meteo non danno alcuna certezza.per unsuper fortunato – InformazioneOggi.itNel mentre, ormai anche marzo sta scorrendo e neldi metà meseno ottime notizie per chi cerca. Secondo le stelle potrebbe accadere il classico “di fulmine”, ma solamente per un. Attenzione al fine settimana,potrebbe bussare alla ...

Paolo Fox, dopo un'attenta analisi del manto stellato, rivela l' Oroscopo del weekend 16 e 17 marzo 2024 . Sabato la Luna è in Gemelli, mentre domenica transita in Cancro. Amore, lavoro, emozioni e ... (ultimora.news)

Domani a Roma la maratona dell’acqua, all’Expo Village Acea ospita medagliati e runner

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Oggi, presso l’Expo Village dell’Acea Run Rome The Marathon, lo stand ACEA ha ospitato otto tra gli atleti internazionali più di rilievo in gara: Hunegnaw, Birech, Keror, S ...affaritaliani

Oroscopo del weekend segno per segno: Ariete in un momento di gloria. Cancro, domenica la giornata perfetta: Un nuovo weekend è iniziato. Ma come comportarsi Consigli utili possono venire dagli astri. La Luna sosta nel segno dei Gemelli, mentre Urano risiede nell'orbita del Toro, insieme ...ilmessaggero

Oroscopo del weekend // 16 - 17 marzo per tutti i segni: Questo sabato 16 marzo la Luna in Gemelli trova il supporto di Marte, prima di entrare in Cancro questa domenica 17 marzo. Approfittate della giornata di sabato per fare tutto ciò che vi eravate prefi ...informazione