Oroscopo Paolo Fox settimanale | previsioni dal 16 al 22 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 16 marzo 2024) Tornano leastrologiche dell'Fox dal 16 al 22pubblicate da DiPiù. Per il Toro potrebbe arrivare una buona notizia, mentre il Cancro potrà fare progetti di coppia importanti. Ecco tutti i consigli delle Stelle per i dodici segni dello Zodiaco. ARIETE – Aprile sarà un mese di grande forza: è un periodo di incontri e per qualcuno possono nascere incontri intriganti, meglio allargare il giro delle conoscenze. In coppia, chi ha superato una crisi, potrà fare progetti lungimiranti. Nella professione, la stanchezze si farà sentire, ma ci sono in cantiere futuri programmi. TORO – Se vi piace una persona, fatevi avanti. In coppia, è il momento giusto per verificare la tenuta di un rapporto. Analizzate bene la situazione dal punto di vista economico. In ambito ...