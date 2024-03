Oroscopo Paolo Fox 17 marzo 2024 | domenica storta per Acquario

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di sabato 16 marzo 2024) Cosa prevede l'diFox per il 17? La Luna transita in Cancro, ritornando nel suo elemento naturale. Si prospetta una giornata ricca di opportunità sia in amore che nelle faccende interpersonali. Scopriamo le previsioni astrologiche diFox di17, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.17Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete –serena in amore e in famiglia. Potrai allentare il ritmo. Toro – Cullati nell'amore, specialmente se la tua relazione va rivista. Per quanto riguardano le amicizie, grazie ad esse ritrovi il sorriso. Gemelli – ...