Orlando | «Inter da non ridimensionare! Avrebbe avuto chance finale»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 16 marzo 2024) L’ex calciatore Massimotorna a parlare dell’e della sconfitta ai rigori contro l’Atletico Madrid. Di seguito il pensiero dell’ospite di TMW Radio. GIRATO MALE – Anche alla luce dei sorteggi per i quarti didi Champions League, Massimodice la sua sull’eliminata dall’Atletico Madrid: «Non ridimensiono assolutamente l’. Se fosse passata contro l’Atletico Madrid molto probabilmentetutte leper arrivare in. Resta il fatto, però, che la Champions League è una competizione completamente diversa e l’Europa ti dimostra che il campionato forse non rispecchia il valore della Champions League fino in fondo. Trovi un’Atletico Madrid che gioca in quel modo lì e ...