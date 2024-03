Ora i colleghi tornano in Perù. Lì ormai guadagni come qua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Octavila Cusi Vega, 53 anni da compiere, è arrivata in Lombardia vent’anni fa dale ce ne ha messi due per ottenere il riconoscimento della sua laurea da infermiera. "All’inizio mi ha aiutata mia sorella, non riuscivo a trovare lavorobadante: dicevano che ero troppo magra per curare gli anziani. Poi finalmente ho ottenuto il riconoscimento del titolo di studio e ho dato l’esame per l’iscrizione all’Ipasvi, passandolo subito". Il suo ingresso nella sanità lombarda è stato più difficile rispetto aiarrivati dopo la pandemia, quando la carenza drammatica d’infermieri aveva indotto i governi ad allentare gli ostacoli della burocrazia. Ma una volta che Octavila li ha superati "ho trovato subito lavorolibera professionista". A Bresso, a Cormano, nelle strutture del Cottolengo a Bollate e a Cerro ...