Ondata influenzale e casi di streptococco | sanificazione di tutte le scuole di Cervino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 16 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodi: due eventi che hanno costretto l’amministrazione comunale dia intervenire in maniera immediata per sanificarele strutture scolastiche presenti sul territorio. Operazioni iniziate questa mattina per decisione del sindaco Vinciguerra su iniziativa della consigliera delegata all’Infanzia, Valentina D’Albenzio, con l’obiettivo di completarle nell’arco della giornata per permettere agli studenti di rientrare in classe lunedì 18 e farlo all’interno di strutture pulite e salubri, evitando, così, qualsiasi focolaio di contagio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.