Omar Favaro accusato di maltrattamenti | l’avvocato | “Così abbiamo saputo dell’indagine | si dice innocente”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 16 marzo 2024) Secondo l'avvocato di, condannato per la strage di Novi Ligure insieme alla fidanzatina dell'epoca, Erika Di Nardo, l'uomo avrebbe scoperto le accuse perfatte dalla ex dopo il no del Tribunale del Riesame al divieto di avvicinamento di quest'estate.