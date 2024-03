Olimpiadi | al Real Madrid costerà 30mila euro impedire ai suoi spagnoli di partecipare Rmc Sport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 16 marzo 2024) Ilnon faràcalciatori francesi alledi Parigi, ma non potrà fermare igiocatori. Rmcspiega il motivo: In Spagna, una legge obbliga i club a rendere disponibili i calciatori iberici per i Giochi Olimpici. Nel 2021, Carlos Soler, Marco Asensio e Pedri furono convocati e presero la medaglia d’argento, sconfitti in finale dal Brasile. Il rifiuto di mandare qualcuno in Nazionale comporta una multa che va dai 3.000 ai 30.000. In Francia, non c’è una legge a proposito., ilha rifiutato la presenza di Mbappé Secondo L’Équipe, le possibilità di vedere Mbappé a Parigi in rappresentanza della squadra ...