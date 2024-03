Olanda green in crisi | le auto elettriche mandano in tilt la rete

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 16 marzo 2024) Lerappresentano uno dei punti di riferimento dell’integralismo, anche se spesso si fanno i conti senza l’oste. Anche alcuni dei piùrevoli rappresentanti del settore – basti pensare a Akio Toyoda, deus ex machina della Toyota – hanno manifestato scetticismo sull’accelerazione impressa per lealla spina e i numeri parlano chiaro. Ma c’è di più. I soloni che continuano a spingere per l’elettrico non fanno i conti con i possibili problemi per i cittadini comuni e non parliamo esclusivamente dei costi di queste vetture, fuori portata per la maggioranza. Il riferimento è banalmente alle ripercussioni di questa rivoluzione verde, basti pensare allaelettrica e all’allarme arrivato direttamente dall’. La carenza di capacità della ...