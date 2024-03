Officina vigar2 dona cibo al canile di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo 2024 – Nel cuore della comunità di, l'AutVigar 2 ha dimostrato ancora una volta di avere un grande cuore. Guidata dal suo proprietario Giorgio Gallorini, dal fratello Andrea e dal suo instancabile staff, l'ha organizzato una raccolta fondi davvero speciale quest'anno. Vendendo il calendario dell', ricco di immagini e storie dei loro servizi e del loro impegno, l' AutVigar 2 ha generosamente destinato l'intero ricavato per un nobile scopo. Oggi, in una toccante dimostrazione di solidarietà, sono stati alEnpa diperreai cani e ai gatti bisognosi che vi trovano rifugio. Quest'atto di altruismo non solo riflette l'impegno continuo ...