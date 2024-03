(Di sabato 16 marzo 2024) 16.01 Dopo aver sbarcato a Catania 23 superstiti del naufragio di due giorni fa , costato la vita a 60 persone, l'-che ha a bordo 336 migranti soccorsi in 3 salvataggi-unpiùdi quello assegnato che è Ancona,per cure urgenti ai migranti. Intanto,Medici senza Frontiere denuncia che una motovedetta libica ha impedito alla nave Geo Barents di soccorrere un barcone in difficoltà con oltre 100 migranti a bordo,in acque internazionali. Dai libici "manovre pericolose"e tentativi"di salire sui nostri barchini"dice

Pubblicato il 16 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Dopo la morte di oltre 60 persone in seguito ad un calvario di 7 giorni in mare e ad una serie di intensi soccorsi, i superstiti a bordo della Ocean ... (dayitalianews)

La nave, con a bordo 336 superstiti, si sta dirigendo verso Ancona, porto assegnato dalle autorità italiane "Dopo la morte di oltre 60 persone in seguito ad un calvario di 7 giorni in mare e ad una ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – "Dopo la morte di oltre 60 persone in seguito ad un calvario di 7 giorni in mare e ad una serie di intensi soccorsi, i superstiti a bordo della Ocean Viking rimangono in un limbo, ... (webmagazine24)

«Cutro, l'orrore mi perseguita». La storia di Alidad, la lezione non imparata

Il racconto di un giornalista che ha perso il cugino Atiqullah: il 26 febbraio era sulla spiaggia calabrese accanto ai figli, alle madri e alle sorelle di chi non ce l’ha fatta: «Basta morti in mare» ...msn

Migranti, Ocean Viking chiede 'porto più vicino': in 23 sbarcati a Catania per cure urgenti: "Dopo la morte di oltre 60 persone in seguito ad un calvario di 7 giorni in mare e ad una serie di intensi soccorsi, i superstiti a bordo della Ocean Viking rimangono in un limbo, lontani da un porto ...adnkronos

Appello a Mattarella: premi i soccorritori della Ocean Viking, quanti migranti hanno salvato da morte certa: Non sappiamo se i 350 si sarebbero salvati anche senza l’Ocean Viking, ma negli ultimi anni sono morte in quel mare più di 25 mila persone ...unita