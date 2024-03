Nuovo Stadio | Sala | “Ristrutturare San Siro? Meno costi per Milan e Inter”

C?è chi il Maradona lo vuole lasciare come il patron della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis per costruirsi uno stadio altrove, magari a Bagnoli , e chi invece vorrebbe utilizzarlo di... (ilmattino)

Rimini, nuovo stadio: ecco le tappe del percorso

Dopo anni di attese, finte partenze e delusioni amare, il Nuovo “Romeo Neri” corre veloce. “Aurora Immobiliare” ha consegnato la proposta di ...corriereromagna

San Siro Milan, Sala svela: «Lo studio per la ristrutturazione dello Stadio sarà pronto per questa data»: In principio non hanno voluto esaminare l’ipotesi di una ristrutturazione di San Siro e hanno ipotizzato la costruzione di un Nuovo Stadio nell’area adiacente all’attuale impianto con l’abbattimento ...milannews24

Allo Stadio del Rugby di Cesena i galletti ricevono il Colorno: Dopo la settimana di riposo il Romagna RFC scende in campo per affrontare gli avversari che, come i padroni di casa, arrivano a questo delicato confronto dopo un filotto di 10 vittorie ...cesenatoday