Nuovo Stadio Milan a San Donato Inchiesta e terreni Parla Mistretta

Il Milan , per il Nuovo stadio , sta continuando ad acquistare terreni a San Donato . Ma quanto sta investendo? ecco il punto da 'Tuttosport' (pianetamilan)

C?è chi il Maradona lo vuole lasciare come il patron della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis per costruirsi uno stadio altrove, magari a Bagnoli , e chi invece vorrebbe utilizzarlo di... (ilmattino)

Il Milan continua a lavorare per il Nuovo stadio: a breve verranno consegnati i certificati di avvenuta stipula per l’acquisto dei terreni Novità in casa Milan riguardanti il Nuovo stadio. Stando ... (calcionews24)