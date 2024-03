Nuovo look per il Duomo. Via a un concorso di idee

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) La Cattedrale di Massa è una delle tre selezionate a livello nazionale per accedere al bando di adeguamento liturgico del presbiterio. Lo ha comunicato la Cei che ha selezionato ilmassese attraverso l’Ufficio beni culturali. Il 14 marzo si è riunita la Commissione preposta alla selezione ed erano 12 le diocesi che avevano manifestato interesse all’iniziativa. Tra loro, in base all’esame della documentazione presentata da ciascuna Diocesi, ne sono state selezionate tre, una per area geografica: per il nord Adria Rovigo, per il sud Otranto e per il centro la diocesi di Massa Carrara-Pontremoli. L’iniziativa concorsuale, giunta alla terza edizione, offre alle diocesi l’occasione di ripensare gli spazi celebrativi della propria chiesa madre a partire da un progetto pastorale che coinvolga l’intera comunità diocesana. Il bando è articolato in tre fasi; la prima si ...