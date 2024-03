Nuovi test del Dna a tappeto Si stringe il cerchio sull' Unabomber italiano?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 16 marzo 2024) Si allarga il caso dell'. Oltre agli undici indagati per il caso riaperto alla Procura di Trieste, ci sarebbe un'altra quindicina di persone delle quali il colonnello Giampietro Lago e l'antropologa molecolare forense Elena Pilli dell'Università di Firenze - consulenti della Procura - vorrebbero acquisire il Dna. Lo anticipa oggi il quotidiano il Messaggero Veneto di Udine precisando che si tratta di persone già sospettate all'epoca, residenti nelle province di Pordenone e Udine, e poi non ritenute rilevanti per le indagini. Lunedì 18 marzo si terrà la prossima udienza davanti al gip del tribunale di Trieste, Luigi Dainotti. A questo gruppo di persone - sottolinea il quotidiano - verrà chiesto di sottoporsi volontariamente al prelievo del Dna. In caso di diniego, il gip potrà valutare se disporre il prelievo coatto. Gli ...