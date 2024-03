Nuovi sbarchi | a Napoli arrivati ottanta migranti da Catania

In 102 arrivati sull'isola Due nuovi sbarchi di Migranti a Lampedusa . In 102 sono arrivati sull'isola. I primi 51, originari di Bangladesh, Egitto e Pakistan, sono sbarcati ieri sera, gli altri ... (sbircialanotizia)

L'Eredità, speciale Sanremo con Marco Liorni: ospiti e anticipazioni di stasera

Torna su Rai 1 L’Eredità con Marco Liorni, in un doppio appuntamento dedicato a Sanremo. Ecco gli ospiti della puntata del 16 marzo 2024.gazzetta

Giorgia Meloni attesa in Egitto per il giro di vite ai flussi migratori: Giorgia Meloni vola in Egitto domenica per firmare un Memorandum, simile a quello già siglato con la Tunisia, per contenere i flussi migratori ...it.euronews

Chiara Ferragni sbarca su Telegram: “Sono un po’ rinc…; se avete consigli scrivetemeli”: Chiara Ferragni ha scelto di sbarcare su Telegram dopo il caos degli ultimi mesi, per provare ad avere nuovamente un filo diretto con i followers. L'influencer ...webmagazine24