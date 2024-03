Nuova palestra al Checchi Il cantiere va spedito | A giorni la copertura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) A grandi passi prende forma la ladell’istituto. Otto grandi arcate in legno lamellare formano la struttura portante in via Padre Vincenzo, accanto al liceo dell’istituto. E proprio in questile arcate vengono innalzate e fissate a terra dalla ditta che sta realizzando l’opera per conto della Città Metropolitana di Firenze. Ieri mattina il sindaco Alessio Spinelli ha visitato ilper rendersi conto di persona di come procedono i lavori che porteranno a compimento, durante l’estate, una struttura polifunzionale a servizio della scuola superiore, che a Fucecchio vede anche la presenza del liceo a indirizzo sportivo, e delle società sportive che nel pomeriggio potranno utilizzare i vari campi di basket, volley e calcetto. "Tra pochi mesi – ...