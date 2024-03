Nuova offensiva della Russia L' Ucraina già trema | la soffiata dell' Isw

(Di sabato 16 marzo 2024) «Le forze russe continueranno in primavera gli sforzi diin corso per destabilizzare le linee difensive ucraine, mentre si preparano ad unain estate». A rivelarlo è l'Institute for the Study of War, che spiega - nel suo bollettino giornaliero sulla guerra in- che la fornitura di aiuti militari occidentali «svolgerà un ruolo cruciale nella capacitàdi tenere ora il territorio e respingere l'russa nei prossimi mesi». Secondo il think tank americano, se ben rifornite «le forze ucraine hanno dimostrato di poter impedire alle forze russe successi anche marginali durante le offensive russe su larga scala, e non vi è ragione di dubitare che l'possa ulteriormente stabilizzare la linea del fronte e prepararsi a ...

Nonostante le recenti perdite sul terreno, come Avdiivka e qualche fetta di territorio nella regione di Zaporizhzhia, in un’intervista a Fox News il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky , appare ... (ilfattoquotidiano)

Continua a intensificarsi l'avanzata russa in Ucraina . Secondo quanto riportato dall'Institute of the Study of War, una nuova offensiva potrebbe infatti destabilizzare le linee difensive... (ilmessaggero)

Guerra in Ucraina, “nuova offensiva d'estate”. La Russia pronta alla mazzata finale

«Le forze russe continueranno in primavera gli sforzi di offensiva in corso per destabilizzare le linee difensive ucraine, mentre si preparano ...iltempo

Ucraina a corto di munizioni (tra cui missili antiaerei), rischio offensiva russa. «Putin ora può sfondare»: Tuttavia gli analisti militari sono convinti che ciò comporti dei rischi per le forze ucraine. Russia, Nuova offensiva in Ucraina in estate: ecco il piano di Putin. E Zelensky aspetta gli aiuti ...ilgazzettino

Russia, Nuova offensiva in Ucraina in estate: ecco il piano di Putin. E Zelensky aspetta gli aiuti dall'Europa per respingerla. Le mappe: Continua a intensificarsi l'avanzata russa in Ucraina. Secondo quanto riportato dall'Institute of the Study of War, una Nuova offensiva potrebbe infatti destabilizzare le linee ...ilmessaggero