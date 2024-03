Nuova Maglia SSC Napoli per la stagione 2024 25 | ecco quando e dove sarà presentata

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 16 marzo 2024) Le nuove maglie SSC/25: presentazione esclusiva di Valentina De Laurentiis il 27 marzo a Villa D’Angelo. Le attese sono alte per i tifosi del SSC, poiché il club si prepara a rivelare le nuove maglie per la/2025. Valentina De Laurentiis, figura chiave nell’organizzazione del club e figlia del presidente Aurelio De Laurentiis, hamente supervisionato la produzione delle divise da gioco e dell’abbigliamento tecnico destinato ai calciatori del club partenopeo. L’evento di presentazione delle nuove divise si svolgerà mercoledì 27 marzo presso Villa D’Angelo, un noto ristorante situato in Via Aniello Falcone, come riportato da fonti interne al club e riportate da Il Mattino. Non è la prima volta che la squadra azzurra si ritrova in questa prestigiosa ...