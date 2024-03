Nuova legge sui giochi di Stato | ora le Regioni chiedono una fetta del gettito L’allarme di Avviso Pubblico | “Sarà incentivo ad aprire più sale”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Per chi fa battaglia sui rischi legati al gioco d’azzardo legale è come la caduta di un muro. Nella discussione sulladi riordino del settore si fa strada l’idea che gli enti locali possano ricevere unadei generosi introiti fiscali che fino a oggi finiscono esclusivamente nelle tasche dello. Non poca roba, perché nel 2022 il volume d’affari del gioco legale ha superato i 136 miliardi di euro, per undi 11,2 miliardi. Perché è la caduta di un muro? Il rischio è che si crei una permettere l’apertura di piùsul proprio territorio, con tutto quello che ne consegue in termini di aumento del rischio di ludopatia (o più correttamente: gioco d’azzardo patologico). Un po’ come è successo con l’edilizia, il ...