(Di sabato 16 marzo 2024)2-3 MARCATORI: 13'pt Lirola, 38'pt Zaccagni, 12'st e 17'st Castellanos, 25'st Cheddira(4-3-3): Turati 6.5; Zortea 5.5, Okoli 6, Romagnoli 6, Lirola 6 (35st’Valeri sv); Mazzitelli 5.5 (17'st Seck 6), Barrenechea 5.5, Brescianini 6 (46'st Reinier sv); Soulé 5.5, Cheddira 6.5 (46'st Cuni sv), Gelli 6 (35'st Kaio Jorge sv) In panchina: Cerofolini, Frattali, Monterisi, Kvernadze,...

Carolina Crescentini teme il giudizio altrui, Milena Mancini condanna la violenza gratuita, Pilar Fogliati rivendica di poter sbagliare. In occasione del XX Premio Afrodite, abbiamo chiesto alle ... (vanityfair)

di Sandro Pugliese Le ultime speranze milanesi si spengono nei Paesi Baschi con la sconfitta sul campo del Baskonia Vitoria per 88-73 che, di fatto, estromette i biancorossi dalla corsa per il ... (sport.quotidiano)

La Lazio passa 3-2 a Frosinone, doppietta di Castellanos - FROSINONE (ITALPRESS) – La Lazio, orfana del dimissionario Sarri, ritrova la vittoria sul campo del Frosinone, battuto per 3-2 e, seppur a distanza, continua a coltivare speranze europee mentre, per l ...ildenaro

Notte fonda per il Frosinone battuto dalla Lazio 2-3, i biancocelesti continunano a coltivare speranze europee - Frosinone-Lazio 2-3 MARCATORI: 13'pt Lirola, 38'pt Zaccagni, 12'st e 17'st Castellanos, 25'st Cheddira FROSINONE (4-3-3): Turati 6.5; Zortea 5.5, Okoli 6, ...gazzettadelsud

La Lazio si impone in casa del Frosinone - Per la squadra di Di Francesco, è Notte fonda per un successo che manca ormai da fine gennaio e l'incubo retrocessione sempre più presente ...agi