Nostalgia per un' editoria che non c' è più I segreti di dieci case editrici nell' L’Italia dei libri di Munari

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 16 marzo 2024) Ha preferito “le porcherie sessuali ai valori culturali”, le “rivelazioni inesistenti ai saggi storici”, con un “gusto dello scandalo per lo scandalo”, per via della sua concezione della vita “molt... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti