Non è un fagiolino | non è uno zucchino | non è un peperoncino | è il gombo

(Di sabato 16 marzo 2024) Forse lo conoscete già e non lo sapete, perché ha molti nomi. Il, scritto anche gombeau o gombault, è il prodotto di una pianta della famiglia delle Malvacee, l’Abelmoschus esculentus, originaria dell’Africa tropicale e coltivata nei Paesi caldi. È conosciuta anche come bamia o bammia, soprattutto in Medio Oriente – bambiya in Egitto – ma in alcuni luoghi è nota come ocra, okra, okro o gnaouia. Nei Paesi di lingua portoghese lo chiamano quiabo. In quelli anglofoni ha un nome delicato, lady’s fingers. La parentela con la malva si nota per via dei grandi fiori violacei – la pianta può raggiungere anche due metri di altezza – ma la parte che si mangia è il baccello, raccolto ancora tenero. Ce ne sono diverse varietà, che si distinguono per la differente colorazione dei baccelli, che possono variare dal verde al rosso, ma nella tipologia più comune il frutto è ...