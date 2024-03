“Non ci penso proprio” Isola dei Famosi 2024 | ‘no’ clamoroso del cantante | “Non perdo la dignità”

(Di sabato 16 marzo 2024) Si avvicina sempre più l’dei, che dovrebbe iniziare l’8 aprile. Ma unha già rifiutato la possibilità di diventare concorrente e sbarcare in Honduras e ha usato motivazioni pesanti. Una critica durissima nei confronti del reality show, che quest’anno sarà condotta da Vladimir Luxuria. Come opinionisti dovrebbero esserci Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Ma all’deinon vedremo come naufrago questo, che ha rifiutato la partecipazione. Tramite le pagine del Corriere della Sera ha affermato: “Se sono poco in tv? Una mia scelta, ho detto di no tante volte, alla fine non ti chiamano più. Vado se c’è da suonare e da parlare di musica. All’deiprenderei tanti pesci ma perderei la ...

Se c’è un modo per incrinare il sorriso di Motta in sala stampa è pronunciare la parola Europa. Non che la prospettiva che il Bologna il prossimo anno possa fare la Champions metta a disagio ... (sport.quotidiano)

Storia di Nicolò, fisico in Germania che “fabbrica stelle”: “In Italia ho imparato tutto, ma fuori ci sono più risorse e meno gerarchie”

Nella vita di Nicolò Riva, fisico di 34 anni, la differenza tra partire e restare l’hanno fatta le sfide e gli strumenti per fare ricerca. “Non volevo arrivare chissà dove mentre studiavo – racconta a ...ilfattoquotidiano

Meloni "Non dirò mai che le tasse sono bellissime": ROMA (ITALPRESS) - "Non penso e non dirò mai che le tasse sono una cosa bellissima. Sono una cosa bellissima le libere donazioni e non i ...stream24.ilsole24ore

