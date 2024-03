No all’autonomia differenziata | anche dalla Puglia alla manifestazione di Napoli Oggi

Il sindaco Mastella ai vertici delle istituzioni molisane: “recuperiamo l’idea del Molisannio : sarebbe una macro-area interna utile per non restare schiacciati dall’autonomia ... (puntomagazine)

Autonomia: Sarracino (Pd), 'Meloni ascolti piazza Napoli, difesa unità paese'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Quella di oggi è una bellissima piazza, in difesa dell’unità del Paese e contro l'autonomia differenziata. Un disegno antistorico, insostenibile e che classificherà i citt ...lanuovasardegna

Marisa Laurito guida il corteo contro l'autonomia, 'un disastro': "L'autonomia differenziata sicuramente sarebbe un disastro per il Sud perché l'Italia è unita e non la vogliamo spaccare. Non capisco i ragionamenti della presidente Meloni che per i fondi sviluppo e ...ansa

A Napoli parte il corteo contro l'autonomia differenziata: Non solo da Napoli e dalla Campania, ma sono arrivati cittadini e comitati anche dalla Puglia e dalla Calabria per partecipare alla manifestazione contro la riforma ...ilmattino