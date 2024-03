Nigeria | cresce la crisi dei rapimenti

Boko Haram e bande di gruppi armati scatenati in Nigeria: in una settimana tre sequestri di massa

(UNICEF Italia) cresce il bilancio dell’ultimo maxi-rapimento in Nigeria, fino a sfiorare i 300 minori sotto sequestro delle bande armate. Ora le testimonianze raccolte dall’agenzia Associated press ...informazione

Nigeria, rapiti 287 minori nel nord-ovest. Tinubu schiera l’esercito: cresce il bilancio dell’ultimo maxi-rapimento in Nigeria, fino a sfiorare i 300 minori sotto sequestro delle bande armate. Le prime stima denunciavano il 7 marzo la scomparsa di 100 alunni fra gli ...ilsole24ore

Napoli, con Osimhen è un altro Kvaratskhelia: il rendimento cresce in coppia: Da quando è tornato, non è più la stessa cosa. Per Calzona, per i tifosi, per la squadra, ma soprattutto per Khvicha Kvaratskhelia. Il ritorno in azzurro di Victor Osimhen ...ilmattino