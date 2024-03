Nicolas Cage conferma la serie tv di Spider-Man Noir

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 16 marzo 2024) I fan della Marvel, nello specifico di-Man, potranno gioire nel leggere questa notizia.hato le voci sullatv di-Man, spiegando che sono in corso delle trattative per realizzare lo spin-off Se ne parlava già da diverso tempo in alcuni rumor che dicevano che Amazon Prime Video avrebbe realizzato lalive action su-Man. Adesso, dopo diverso tempo, è arrivata laufficiale direttamente dall’attore premio Oscar, che ha interpretato il personaggio di-Mangià nel film animato-Man: Into the-Verse, ...