Nesima | arrestata coppia di scassinatori | svuotate biglietterie automatiche alla metro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 16 marzo 2024) Pubblicato il 16 Marzo, 2024 Proseguono i servizi di prevenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania in tutto il capoluogo etneo, con lo scopo prioritario di incrementare il livello di sicurezza, reale e percepita, dpopolazione, nonché di contrastare fenomeni criminali largamente diffusi, quali i reati predatori come i furti e le rapine, che più infliggono i cittadini. Nell’ambito del potenziamento dei controlli in città, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno quindi arrestato in flagranza un 29 enne pregiudicato di Biancavilla e una straniera di 36 anni, originaria delle Mauritius, anche lei gravata da precedenti di polizia, per il reato di “tentato furto aggravato in concorso”. L’altra notte, su disposizione della Centrale Operativa di Catania, una “gazzella” è stata inviata presso il parcheggio della ...