Neonata ucraina rapida da una coppia di russi E la mamma…

(Di sabato 16 marzo 2024) Nei giorni scorsi, la comunità di Hockenheim, in Germania, è stata scossa dal tragico ritrovamento del corpo di Margarita R., una giovane mammadi 27 anni, dando inizio a una disperata ricerca che ha tenuto con il fiato sospeso non solo la locale comunità ma anche l’opinione pubblica internazionale. La scomparsa di Mia, la figliadi appena 5 settimane, e di Maryna Stetsenko, la madre 51enne di Margarita, ha aggiunto ulteriore angoscia a una vicenda già di per sé straziante. La svolta è arrivata dopo giorni di ricerca, quando la piccola Mia è stata ritrovata in compagnia di unarussa, di 43 e 44 anni, ora principali sospettati dell’omicidio di Margarita e del rapimento della. L’analisi del DNA ha confermato l’identità della bambina, restituendo un barlume di speranza in mezzo al dolore ...