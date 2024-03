Nel Lazio azzerate le addizionali Irpef per i redditi fino a 28 mila euro

(Di sabato 16 marzo 2024) AGI - Nelsono stateleper iimponibilia 28. Lo prevede la legge di variazione del bilancio 2024-26 della Regioneapprovato dal Consiglio regionale, presieduto da Antonello Aurigemma. Prevista anche una detrazione della stessa addizionale, pari a 60, in favore dei soggetti con un reddito imponibile non superiore a 35. La legge di variazione al Bilancio prevede, inoltre, 10 articoli aggiuntivi, frutto di nove emendamenti presentati dall'assessore Giancarlo Righini e uno dal consigliere Massimiliano Valeriani, del Partito democratico. Confermato l'articolo due, che dispone un incremento di ...

Venerdì Borse europee in ordine sparso nel giorno delle 3 streghe. Le banche trainano Milano (+0,5%), realizzi su Cucinelli. Spread in rialzo a 126 punti, euro sopra 1,08 dollari (ilsole24ore)

È stato pubblicato il nuovo Calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2024-2025. Le lezioni per tutte le scuole del Lazio , dalla primaria alla secondaria di secondo grado, inizieranno ... (orizzontescuola)

Calendario scolastico 2024-25, nel Lazio già decise tutte le date: si ripartirà il 16 settembre, ci saranno 206 giorni di lezione

Come riportato della circolare del 13 marzo, le singole istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia e in base alle esigenze del Piano dell’Offerta Formativa (POF), possono anticipare ...orizzontescuola

Juve, Allegri non ha altre strade: tutti in ritiro per un obiettivo: Momento decisivo per la stagione della Juve. Dopo la disfatta contro il Napoli e il pareggio contro l'Atalanta, i bianconeri avranno tre banchi di prova: prima il Genoa, poi il big match con ...lalaziosiamonoi

La Lazio nel caos si affida a Tudor. È giallo Immobile sull'aggressione: Lotito: «Tudor è in grado di fare questo alla Lazio. Immobile Io ricevo 500 mila minacce al giorno…». Le dichiarazioni Lotito al termine di un evento alla Luiss ai cronisti presenti ha annunciato l’a ...informazione