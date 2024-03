NBA | un super Fontecchio non basta ai Pistons Jokic vince la supersfida con Wembanyama

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Detroit (Stati Uniti), 16 marzo 2024 – Prosegue l’eccellente momento di forma personale di Simone: dopo il “career high” di 27 punti messo a segno contro i Dallas Mavericks pochi giorni fa, l’azzurro si è infatti sostanzialmente ripetuto mandandone a bersaglio 24, con un eccellente 5/8 nel tiro da tre punti (9/16 dal campo complessivo), nei 34 minuti giocati durante il match contro i Miami Heat nella nottata NBA appena trascorsa. Come accaduto contro Doncic e compagni, tuttavia, il bottino dell’ex Virtus Bologna e Olimpia Milano non èto per portare al successo i suoi Detroit, battuti 108-95 dalla franchigia della Florida che ha così interrotto una striscia negativa di quattro sconfitte: dopo un primo tempo chiuso in sostanziale equilibrio, gli Heat hanno preso il largo con un parziale di 28-18, messo a segno ...