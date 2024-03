Napoli | Scarlato | «Forse Osimhen non è un vero top player»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 16 marzo 2024) Gennaro, ex capitano del, ha parlato di alcuni argomenti riguardanti gli azzurri tra cuiGennaro, ex capitano delnonché il primo dell’era De Laurentiis, è intervenuto da ospite alla trasmissione Delietta Gol su Prima Tv. BARCELLONA – «Con il Barcellona c’è stato un momento che ilha avuto il pallino del gioco e l’occasione di Lindstrom ha condizionato la qualificazione. Giovani del Barcellona? All’estero c’è una diversa mentalità, in Italia a 24 anni si parla ancora di giovani e uno di 17 anni non si porta neanche in Primavera».– «Mi ha impressionato vedere, un giocatore che in Italia fa la differenza, essere in balìa dei giovani del Barcellona.non è un ...