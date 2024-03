Napoli | Sangiuliano inaugura la mostra su Tolkien a Palazzo Reale

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 16 marzo 2024) (Adnkronos) – Per i settant’anni dalla pubblicazione dei primi due volumi de Il Signore degli Anelli e dopo lo straordinario successo di Roma con oltre 80mila visitatori, da oggi, 16 marzo, arriva adila grandeche omaggia il celebre scrittore inglese John Ronald Reuel. '. Uomo, Professore, Autore' è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Stasera ‘Folle d’amore’, Laura Morante è Alda Merini in film tv su ‘poetessa dei Navigli’ Indian Wells, Jannik Sinner contro Jiri Lehecka oggi per i quarti di finale: orario e dove vedere in tv Pechino Express, oggi seconda tappa nell’estremo nord del Vietnam Migranti, “almeno 50 morti in naufragio su gommone partito da ...