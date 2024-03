Napoli | ragazzo sfida amico alla roulette russa e si spara Un proiettile si incastra nel cranio ma non entra

I cadaveri due ragazzi sono stati rinvenuti poco fa in un' auto all'interno di un box condiminiale nel quartiere di Secondigliano, nella zona Nord di Napoli . Al momento non sono... (leggo)

I cadaveri due ragazzi sono stati rinvenuti poco fa in un'auto all'interno di un box condiminiale nel quartiere di Secondigliano, nella zona Nord di Napoli . Al momento non sono... (leggo)

I cadaveri due ragazzi sono stati rinvenuti poco fa in un'auto all'interno di un box condiminiale nel quartiere di Secondigliano, nella zona Nord di Napoli . Al momento non sono... (leggo)

Frattamaggiore, proiettile nel cranio: il 19enne giocava alla roulette russa

Questa mattina i carabinieri di Frattamaggiore sono intervenuti presso l’ospedale di Pozzuoli per un 19enne ferito alla tempia con quello che sembrava un oggetto metallico. Il corpo ...ilmattino

Gioca alla roulette russa con un amico e si spara una pallottola in testa: Il ragazzo, infatti, era stato trasportato all'ospedale di Pozzuoli da un'ambulanza che lo aveva preso a bordo in via Vergara a Frattamaggiore. Incastrato nel cranio, visibile e sporgente, il 19nne ...napolitoday

Fedele: "Napoli battuto dalla Cantera del Barcellona. Vi svelo cosa insegnano in Spagna ai giovani": Per onestà, non posso parlare di un buon Napoli. Per 20 minuti, in Champions League ha giocato ... Per il Barcellona, non si può soffocare l'idea di un ragazzo: il giocatore non è visto come un robot ...areanapoli