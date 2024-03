Napoli | Municipale in lutto | è scomparso il maresciallo Alviti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 16 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri è venuto a mancare ildella Poliziadi, Gerardo, all’età di 56 anni. “Una malattia in pochi mesi l’ha reciso nel fiore degli anni – si legge in una nota a firma del fratello, l’attivista sindacale Giuseppe-. Iloltre ad essere ben voluto da tutti per il suo carattere buono e disponibile. Era autore di importanti libri ad interesse sociale. Gerardonasce ail 2 luglio del 1967. Dopo la scuola superiore si laurea in Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di Cassino. Appassionato di Storia ha poi pubblicato nel 2014 una raccolta di novelle per ragazzi con il titolo di “Ragacconti”. E’ attualmente Cavaliere e ...