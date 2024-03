Napoli | le ultime su Osimhen | le parole di Specchia E a Roma…

(Di sabato 16 marzo 2024) Quale sarà l’attacco delal Meazza contro l’Inter? Da Castel Volturno, l’inviato Sky Massimo Ugolini, riferisce ai microfoni dell’emittente satellitare lesulle condizioni die non solo: “Segnali positivi da parte di Victornell’ultimo allenamento in vista dell’Inter”., O..sì?… “Salgono le quotazioni diper avere una maglia da titolare in ballottaggio con Raspadori. A San Siro ci sarà un po’ di turnover, da valutare le condizioni di Anguissa, un po’ affaticato. Nella linea a quattro difensiva, stavolta, dovrebbe partire Olivera e non Mario Rui”.: “Calzona dovrà risolvere il problema…” Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss, l’allenatore Paolo ...

C’è grande attesa per sapere se il Calcio Napoli potrà o meno contare sul centravanti nigeriano nella difficile trasferta al Meazza contro l’Inter . “Se Osimhen rientrerà nel gruppo che partirà per ... (2anews)

Due squadre che a inizio stagione avrebbero dovuto lottare per non retrocedere in A2. I partenopei nella scorsa annata si erano salvati all’ultimo respiro confermando la massima categoria, mentre i ... (metropolitanmagazine)

Victor Osimhen è l'incognita più grande che si porta dietro in questi giorni il Napoli in vista del match di domani contro... (calciomercato)

Kvaratskhelia: "Napoli uno dei migliori club del mondo. Diego un Dio"

Il Napoli è una grande squadra con grandi leggende ... Sulle emozioni della musica della Champions e come è cambiata la sua vita in questi ultimi due anni. "Per me è un sogno. Anche nei miei sogni non ...napolitoday

Napoli, Palazzo Reale: Mostra Tolkien inaugurata oggi dal Ministro della Cultura Sangiuliano: TOLKIEN. Uomo, Professore, Autore. Per i settant’anni dalla pubblicazione dei primi due volumi de Il Signore degli Anelli e dopo lo straordinario successo di Roma con oltre 80.000 visitatori, il 16 ma ...sciscianonotizie

Quando si gioca Udinese - Torino: Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, la Fiorentina e il Napoli ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita la Lazio ...sport.virgilio