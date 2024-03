Napoli | la tragica morte di una coppia di giovani fidanzati | il fatale | ultimo abbraccio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 16 marzo 2024) Pubblicato il 16 Marzo, 2024 Macabra scoperta a Secondigliano, nella via Fosso de Lupo del quartiere di. Dentro un garage sono stati trovati i corpi senza vita di una giovanedi. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un tragico scherzo del destino. A quanto pare i duesi erano appartati per condividere un po’ di intimità e avrebbero lasciato acceso il motore dell’auto all’interno della quale si trovavano per scaldare l’ambiente. Ma sarebbero stati sorpresi dal diffondersi dei gas di scarico, senza avvedersene in tempo per mettersi in salvo. Unaassurda, avvelenati dalle esalazioni dopo che sono svenuti. Sul posto sono arrivate due ambulanze e i carabinieri, mentre decine di persone hanno affollato la strada e si sono affacciate ai ...