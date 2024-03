Napoli | Kvaratskhelia | «Sono felicissimo qui | i tifosi sono fantastici»

(Di sabato 16 marzo 2024) Kvicha, attaccante del, ha parlato della sua esperienza in azzurro e di quanto sia felice nel capoluogo campano Khvichaè stato intervistato da Versus a margine dell’evento “Generation Pred” di Adidas. Ecco le sue parole sule la città partenopea.– «Com’è giocare aperché ideldavvero. Amano così tanto il calcio eorgoglioso che mi trattino così bene. Ilè una grande squadra con grandi leggende: Maradona ha giocato lì e non c’è nessuno di più grande. È anche una città fantastica ...

