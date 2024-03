Napoli | Kvara | “Napoli grande club | Maradona è il dio del calcio”

(Di sabato 16 marzo 2024) Khvichatskhelia, attaccante del, ha rilasciato un’intervista a Versus. Di seguito le sue dichiarazioni: “Le nuove scarpe Generation Pred sono fantastiche. La gamma Adidas Predator mi ricorda Zidane ed altre leggende che le hanno indossato. Posso dire che è assolutamente un privilegio per me poter far parte di questo brand. Non avrei mai immaginato di poter essere uno dei volti di questo marchio. Le scarpe sono un dettaglio fondamentale per qualsiasi calciatore, specialmente per chi gioca nellamia zona e deve segnare. I tifosi delsono fantastici, sono molto felice. Amano ile sono orgoglioso che mi trattano davvero bene. Ilè un, ha avuto tanti calciatori ...

NAPOLI, KVARA: "ORGOGLIOSO DEL PARAGONE CON MARADONA"

Maradona è il dio del Napoli. Essere paragonato a lui è bello. Ma ovviamente non posso paragonarmi a lui - ha replicato - perchè e' ...sportmediaset.mediaset

Del Genio: “Zielinski dal 1’ contro l’Inter La vedo complicata, situazione particolare”: Kvara non si discute, se non gioca Osimhen secondo me stavolta potrebbe toccare più a Raspadori che Simeone. Questa sarebbe una scelta che non condivido, ma è solo la mia opinione. Chi è più motivato ...tuttonapoli

Napoli, Kvaratskhelia: 'Kvaradona Bello il paragone con il Dio del calcio. Urlo Champions un sogno, mi motiva': Non sarà stato trascinatore come lo scorso anno, però i numeri di Kvicha Kvaratskhelia sono importanti anche in questa stagione. Il georgiano resta un punto di.calciomercato