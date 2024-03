Napoli | gli studenti pro Gaza | “In Italia democrazia necrotica”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 16 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo letto la solidarietà di vari esponenti della politica nei confronti del direttore di Repubblica Maurizio Molinari e le accuse di comportamento antidemocratico che ci sono state rivolte: ci chiediamo cosa resti di democratico quando le forze dell’ordine che strattonano e prendono per i capelli di ragazzi per non farli entrare in un luogo pubblico deputato alla formazione. Inlaè in uno stato necrotico”. All’indomani dei fatti accaduti dinanzi all’Università Federico II di, dove la protesta pro Palestina ha impedito un dibattito con il direttore di Repubblica, glidella Rete Studentesca, stamattina, hanno voluto dare, davanti alla facoltà di Ingegneria di Fuorigrotta, la loro versione dell’accaduto. “Ci meraviglia – dicono Giulia, Davide e Marta – che ...